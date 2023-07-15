Штурман Келли погибла на этапе раллийного чемпионата США

Штурман экипажа команды Impreza Outback Sport, выступающая на Subaru, Эрин Келли погибла во время этапа раллийного национального чемпионата США New England Forest Rally, сообщают организаторы соревнований.

Авария произошла при прохождении заключительного спецучастка. Пилот Ти-Джей Пуллен не справился с управлением и вылетел с трассы. Гонщик в происшествии не пострадал, а штурман Келли позже скончалась от полученных травм. Она выступала в раллийном чемпионате предыдущие семь сезонов.

Оставшаяся часть гонки была отменена.