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Два пилота погибли во время ралли в Ирландии

Авария случилась на шестом спецучастке.
17 июля 2023 09:57
автор: Александр Евграфов

Два пилота погибли в результате аварии на шестом спецучастке ралли Sligo Stages Rally, которое проходит в Ирландии, сообщается в публикации, размещенном на странице руководящего органа по автоспорту страны (Motorsport Ireland) в социальных сетях.

По данным источника, трагедия случилась около поселка Баллимот в графстве Слайго. Во время прохождения шестого спецучастка произошло столкновение, которое повлекло гибель двух пилотов Жене МакДональда и Дэйра Макгуайра. Гонка была остановлена. Ирландская полиция и Motorsport Ireland начали расследование.

Международная автомобильная федерация (FIA) также выразила соболезнования в связи с трагедией.

источник: «Советский спорт»
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