Никита Бедрин будет стартовать с первого ряда в спринте «Формулы-3» в Венгрии

Российский гонщик Никита Бедрин занял 11-ю позицию в квалификации «Формулы-3» в Венгрии.

Таким образом, Никита обеспечил себе старт с первого ряда в спринтерской гонке. По регламенту, в спринтах «Формулы-3» первых 12 пилотов стартуют в обратном порядке - поулситтер стартует 12-м, а обладатель 12-го места с поула соответственно.

Поул же на воскресную гонку завоевал британский пилот Зак О'Салливан. Второе место занял Дино Беганович.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето стал девятым по итогам квалификации.