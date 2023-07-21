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Никита Бедрин будет стартовать с первого ряда в спринте «Формулы-3» в Венгрии

Квалификацию выиграл Зак О'Салливан.
21 июля 2023 16:49
автор: Александр Кожевников

Российский гонщик Никита Бедрин занял 11-ю позицию в квалификации «Формулы-3» в Венгрии.

Таким образом, Никита обеспечил себе старт с первого ряда в спринтерской гонке. По регламенту, в спринтах «Формулы-3» первых 12 пилотов стартуют в обратном порядке - поулситтер стартует 12-м, а обладатель 12-го места с поула соответственно.

Поул же на воскресную гонку завоевал британский пилот Зак О'Салливан. Второе место занял Дино Беганович.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето стал девятым по итогам квалификации.

источник: «Советский спорт»
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