В Великобритании во время гоночного этапа сгорела машина девятикратного чемпиона мира по ралли

В Великобритании во время этапа чемпионата мира по ралли-кроссу в Лидден-Хилле в паддоке команды One Racing вспыхнул пожар, сообщается в пресс-релизе, опубликованном организаторами чемпионата.

О причинах возгорания не сообщается, однако отмечается, что паддок закрыт для публики, а на месте пожара работают пожарные.

В огне сгорели машины команды Lancia Delta Evo-E RX, на которых в нынешнем сезоне выступали девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб и Герлен Шишери. Данных о пострадавших нет.