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В Великобритании во время гоночного этапа сгорела машина девятикратного чемпиона мира по ралли

Инцидент произошел в Лидден-Хилле.
21 июля 2023 22:06
автор: Александр Евграфов

В Великобритании во время этапа чемпионата мира по ралли-кроссу в Лидден-Хилле в паддоке команды One Racing вспыхнул пожар, сообщается в пресс-релизе, опубликованном организаторами чемпионата.

О причинах возгорания не сообщается, однако отмечается, что паддок закрыт для публики, а на месте пожара работают пожарные.

В огне сгорели машины команды Lancia Delta Evo-E RX, на которых в нынешнем сезоне выступали девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб и Герлен Шишери. Данных о пострадавших нет.

источник: «Советский спорт»
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