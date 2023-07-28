Пепе Марти выиграл квалификацию «Формулы-3» в Бельгии, Бортолето - 15-й, Бедрин - 18-й

Испанский гонщик «Кампоса» Хосеп Мария Марти завоевал поул в дождевой квалификации предпоследнего этапа «Формулы-3» сезона-2023 года в Бельгии.

Второй результат по итогам заезда установил гонщик «Трайдента» Леонардо Форнароли, третьим стал представитель «Хайтека» Габриэле Мини.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето по итогам квалификации не попал в топ-12 и остался лишь 15-м.

Российский гонщик Никита Бедрин в квалификации занял 18-ю позицию.

В завтрашней спринтерской гонке с перевернутой решеткой с поула в бой уйдет другой пилот «Кампоса» - Хью Бартер.