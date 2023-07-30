Никита Бедрин завоевал второй подиум в «Формуле-3» в сезоне

Британский гонщик «Йенцера» Тэйлор Барнард одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Бельгии.

Вторым к фининшу пришёл пилот «Кампоса» Кристиан Мэнселл. Представитель России Никита Бедрин, выступающий под итальянской гоночной лицензией во второй раз в карьере поднялся на подиум, финишировав третьим.

Лидер чемпионата Габриэль Бортолето добрался до финиша лишь на 11-й позиции, не набрав очков, однако его преимущество позволило ему не только остаться лидером, но и всерьез претендовать на досрочный титул уже после квалификации заключительного этапа сезона в Италии, который пройдёт со 2 по 3 сентября.