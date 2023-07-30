Кэссиди выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-Е», Деннис завоевал титул чемпиона мира

Новозеландский гонщик Ник Кэссиди выиграл заключительный этап чемпионата мира «Формула-Е» и помог Envision победить Jaguar в командном зачете.

Из-за дождя заключительная гонка сезона была отложена на полтора часа. Несмотря на сложные условия, заезд прошел без серьезных инцидентов и аварий.

Кэссиди лидировал от старта и до финиша. Вторым финишировал Митч Эванс, замкнул тройку лучших Джейк Деннис, который в субботу обеспечил себе титул чемпиона мира.

Деннис стал восьмым чемпионом гоночной серии и третьим чемпионом мира с момента, когда «Формула-Е» получила от Международной автомобильной федерации статус чемпионата мира.

В кубке конструкторов победу отпраздновал «Ягуар».