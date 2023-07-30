ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кэссиди выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-Е», Деннис завоевал титул чемпиона мира

Джейк Деннис стал восьмым чемпионом данной гоночной серии.
30 июля 2023 22:35
автор: Александр Евграфов

Новозеландский гонщик Ник Кэссиди выиграл заключительный этап чемпионата мира «Формула-Е» и помог Envision победить Jaguar в командном зачете.

Из-за дождя заключительная гонка сезона была отложена на полтора часа. Несмотря на сложные условия, заезд прошел без серьезных инцидентов и аварий.

Кэссиди лидировал от старта и до финиша. Вторым финишировал Митч Эванс, замкнул тройку лучших Джейк Деннис, который в субботу обеспечил себе титул чемпиона мира.

Деннис стал восьмым чемпионом гоночной серии и третьим чемпионом мира с момента, когда «Формула-Е» получила от Международной автомобильной федерации статус чемпионата мира.

В кубке конструкторов победу отпраздновал «Ягуар».

источник: «Советский спорт»
Джек Дуэн выиграл гонку Формулы-2 в Бельгии, Пуршер — второй
Пуршер стал лидером чемпионата.
30.07.2023 12:25
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Никита Бедрин завоевал второй подиум в Формуле-3 в сезоне
Победу одержал Тэйлор Барнард.
30.07.2023 10:40
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Пепе Марти выиграл квалификацию Формулы-3 в Бельгии, Бортолето — 15-й, Бедрин — 18-й
Лидер чемпионата провалил квалификационную сессию,
28.07.2023 16:49
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
В Великобритании во время гоночного этапа сгорела машина девятикратного чемпиона мира по ралли
Инцидент произошел в Лидден-Хилле.
21.07.2023 22:06
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Никита Бедрин будет стартовать с первого ряда в спринте «Формулы-3» в Венгрии
Квалификацию выиграл Зак О'Салливан.
21.07.2023 16:49
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Два пилота погибли во время ралли в Ирландии
Авария случилась на шестом спецучастке.
17.07.2023 09:57
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Штурман Келли погибла на этапе раллийного чемпионата США
Трагедия произошла на последнем спецучастке.
15.07.2023 22:42
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Президент России В. Путин подвёл итоги ралли «Шёлковый путь»
Глава государства отметил значимость самого известного ралли-рейда страны.
15.07.2023 19:53
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Карякин выиграл ралли «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов
Финальный этап ралли-рейда выиграла Анастасия Нифонтова .
15.07.2023 18:31
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.