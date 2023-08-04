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«Формула-2» и «Формула-3» представили календари следующего сезона

Оба чемпионата стартуют в Бахрейне.
04 августа 2023 16:32
автор: Александр Евграфов

Организаторы чемпионатов «Формулы-2» и «Формулы-3» представили календари на следующий сезон. Оба первенства стартуют в последний день февраля в Бахрейне. Всего в Формуле-2 будет проведено 14 Гран-при, а в Формуле-3 – 10.

Чемпионат «Формулы-2» после этапа в Бахрейне отправится в Саудовскую Аравию (7-9 марта), затем в Австралию (22-24 марта). В мае состоятся этапы в Эмилии Романьи (17-19 мая) и Монако (23-26 мая). Перед летним перерывом гонки состоятся в Испании (21-23 июня), в Австрии (30 июня-2 июля), в Великобритании (5-7 июля), в Венгрии (19-21 июля) и в Бельгии (26-28 июля).

После каникул состоятся только четыре этапа – в Италии (30 августа – 1 сентября), в Азербайджане (13-15 сентября), в Катаре (29 ноября – 1 декабря) и в Абу-Даби (6–8 декабря), где и завершится чемпионат.

Пилотов «Формулы-3» после гонки в Бахрейне ждут этапы в Австралии, Эмилии-Романьи, Монако, Испании, Австрии (28-30 июня), Великобритании, Венгрии (19-21 июля), Бельгии. Закончится чемпионат в итальянской Монце 30 августа – 1 сентября.

источник: FIA
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