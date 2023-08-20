Гонщик «Дукати» Баньяя выиграл основную гонку Гран-при Австрии

Гонщик заводской команды «Дукати» Франческо Баньяя выиграл основную гонку десятого этапа чемпионата мира MotoGP.

Итальянец быстрее всех преодолел дистанцию в 28 кругов, а также накануне выиграл и спринтерскую гонку. Вторым финишировал пилот «КТМ» южноафриканец Брэд Биндер, а замкнул тройку лучших соотечественник Баньяи Марко Бедзекки также на «Дукати».

Шестикратный чемпион мира Марк Маркес финишировал 12-м, а ближайший преследователь Баньяи в общем зачёте Хорхе Мартин — седьмым.

После 10 этапов Баньяя набрал 251 очко и на 62 очка опережает Мартина.

В зачёте производителей лидирует «Дукати» с 354 очками, КТМ с 201 очком на втором месте.

11-й этап чемпионата мира Гран-при Каталуньи состоится 1-3 сентября.