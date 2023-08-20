Зарко покинет «Дукати» после окончания этого сезона

Французский гонщик MotoGP Жоанн Зарко покинет команду «Дукати» по окончании сезона-2023, сообщается на официальном сайте серии.

Зарко выступает за «Дукати» с 2020 года. В начале он участвовал в работе команды-сателлита Avintia, а в 2021 году стал пилотом заводской команды «Дукати».

После 10 этапов Зарко завоевал 125 очков и занимает пятое место в личном зачёте чемпионата.

Всего за карьеру Зарко провёл 114 гонок, восемь раз стартовал с поула, 19 раз поднимался на подиум, но побед не добился.

Предполагается, что Зарко перейдёт в «Хонду».