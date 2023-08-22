Гонщик «Дукати» подписал контракт с «Хондой»

Гонщик команды «Прамак Дукати» французский гонщик Жоанн Зарко подписал контракт с командой «ЛСР Хонда» и выступит в её составе в 2024 году, сообщает пресс-служба команды.

Ранее Зарко объявил, что намерен покинуть свою нынешнюю команды в конце этого сезона. 33-летний француз выступал за «Дукати» с 2020 года, когда итальянская марка подписала с ним контракт на участие в команде-сателлите Avintia, а в 2021 году он был переведён в «Прамак».

Всего в его карьере 19 подиумов, 8 поулов, 10 быстрейших кругов, но ни одной победы. Лучшим достижением мотогонщика является финиш на втором месте, он 11 раз заканчивал гонку в шаге от победы.