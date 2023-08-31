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Количество этапов в российских гонках на выносливость вырастет до шести

Опубликован календарь сезона 2024 года.
31 августа 2023 17:24
автор: Александр Евграфов

Количество этапов в 2024 году в российских кольцевых гонках на выносливость вырастет с четырёх до шести, сообщает пресс-служба СМП РСКГ в своём Telegram-канале.

В опубликованном календаре серии «Эндуранс» заявлены этапы три этапа в Москве на Moscow Raceway (11 мая, 6 июля и 14 сентября), этап на «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом (15 июня), в Казани (10 августа) и в Грозном (5-6 октября).

Сезон в серии «Туринг» будет состоять из 8 этапов. Он стартует в Грозном (13-14 апреля), далее пройдут гонки в Смоленске (4-5 мая), Нижнем Новгороде (1-2 июня), Казани (29-30 июня), на подмосковной трассе ADM Raceway (20-21 июля), на «Игора Драв» (24-25 августа), на Moscow Raceway (14-15 сентября). Завершится сезон в Сочи 12, 13 октября.

«В следующем году впервые этапы обеих серий пройдут в рамках одного уик-энда в Москве, 14-15 сентября», - отметили в пресс-службе серии.

источник: «Советский спорт»
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