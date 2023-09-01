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Габриэль Бортолето стал чемпионом Формулы-3 сезона-2023

Бразилец выиграл титул по итогам квалификации в Италии.
01 сентября 2023 16:43
автор: Александр Кожевников

Немецкий гонщик «Трайдента» Оливер Гёте выиграл квалификацию Формулы-3 в Италии.

Благодаря этому, досрочно титул чемпиона сезона 2023 года смог оформить его напарник, бразильский гонщик Габриэль Бортолето. Для того, чтобы его основным соперникам Пепе Марти и Полу Арону сохранить математические шансы на титул, им было необходимо побеждать в квалификации.

Любопытно, что Гёте вылетел с трассы за десять минут до завершения сессии, повредив барьер безопасности. Из-за этого был вывешен красный флаг над трассой, на починку барьера было необходимо как минимум 30 минут, так что гоночная дирекция приняла решение завершить сессию досрочно.

источник: «Советский спорт»
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