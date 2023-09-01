Пуршер выиграл хзаотичную квалификацию Формулы-2 в Италии

Французский гонщик команды «АРТ», лидер чемпионата Формулы-2 Тео Пуршер выиграл квалификацию этапа в Италии. Компанию на первом ряду в воскресной гонке Пуршеру составит гонщик «Према» Оливер Берман.
Главный преследователь Пуршера в чемпионате Фредерик Вести по итогам квалификации стал восьмым.
При этом часть пилотов не успела на быстрый круг в концовке - команды пробовали перехитрить друг друга на трассе, чтобы получить слипстрим и в итоге половина гонщиков попросту не успела на быструю попытку.
С поула в субботу будет стартовать гонщик «Кампоса» Ральф Бошунг.
источник: «Советский спорт»