Пуршер выиграл хзаотичную квалификацию Формулы-2 в Италии

Французский гонщик команды «АРТ», лидер чемпионата Формулы-2 Тео Пуршер выиграл квалификацию этапа в Италии. Компанию на первом ряду в воскресной гонке Пуршеру составит гонщик «Према» Оливер Берман.

Главный преследователь Пуршера в чемпионате Фредерик Вести по итогам квалификации стал восьмым.

При этом часть пилотов не успела на быстрый круг в концовке - команды пробовали перехитрить друг друга на трассе, чтобы получить слипстрим и в итоге половина гонщиков попросту не успела на быструю попытку.

С поула в субботу будет стартовать гонщик «Кампоса» Ральф Бошунг.