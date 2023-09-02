Экс-пилот Формулы-1 покинет команду Индикар «Андретти» в конце сезона

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан заявил, что покинет команду «Андретти» по окончании сезона в Индикар.

«Я – Феникс! Всегда найду, где приземлиться», - цитирует Грожана NBC Sports.

Ранее сообщалось, что «Андретти» объявила о контракте с Маркусом Эрикссоном, другим бывшим пилотом Формулы-1, который перешёл из «Ганасси». Руководитель команды Майкл Андретти заявил, что команда может сократиться до трёх пилотов.

Помимо Эрикссона, в «Андретти» будут выступать Колтон Хёрта и Кайл Кирквуд.

Грожан выступал в Формуле-1 с 2009 по 2020 год. В 2020 году француз попал в аварию на Гран-при Сахира, в которой он чудом выжил в страшном пожаре, отделавшись лишь ожогами рук. В 2021 году он перешёл в Индикар.