Берман выиграл гонку Формулы-2 в Италии, Пуршер - второй, Вести сошёл

Гонщик «Према» Оливер Берман одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Италии.

Вторым к финишу пришёл пилот «ДАМС» Аюму Иваса, третьим финишировал лидер чемпионата Тео Пуршер.

Главный преследователь Пуршера в чемпионате Фредерик Вести сошёл с дистанции уже на первом круге после аварии, вызванной действиями Романа Станека.

Во второй раз в сезоне очки набрал Амори Кордел, финишировав на восьмой позиции. Гонка закончилась за машиной безопасности после схода Джека Кроуфорда. Всего до финиша добраться смогли лишь 15 болидов из 22.