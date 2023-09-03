Берман выиграл гонку Формулы-2 в Италии, Пуршер - второй, Вести сошёл

Гонщик «Према» Оливер Берман одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Италии.
Вторым к финишу пришёл пилот «ДАМС» Аюму Иваса, третьим финишировал лидер чемпионата Тео Пуршер.
Главный преследователь Пуршера в чемпионате Фредерик Вести сошёл с дистанции уже на первом круге после аварии, вызванной действиями Романа Станека.
Во второй раз в сезоне очки набрал Амори Кордел, финишировав на восьмой позиции. Гонка закончилась за машиной безопасности после схода Джека Кроуфорда. Всего до финиша добраться смогли лишь 15 болидов из 22.
источник: «Советский спорт»