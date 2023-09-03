На старте гонки MotoGP произошёл массовый завал, один из гонщиков получил серьёзную травму

В эти минуты в Барселоне (Испания) проходит очередной этап чемпионата MotoGP.

На старте гонки произошёл массовый завал, в котором постарадли сразу пять гонщиков.

Впереди же, независимо от этого инцидента, с мотоцикла упал лидер чемпионата мира Франческо Баньяя. Итальянец оказался прямо перед несущимися на скорости соперниками, Брэд Бинжер не успел среагировать на аварию и проехал по ноге своему оппоненту.

Гонка была остановлена красным флагом.

Баньяе оказали первую помощь медики, на момент написания новости он был отправлен в медициниский центр. Характер травмы ноги спортсмена пока неизвестен.