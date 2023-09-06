ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мазепин отреагировал на слова главы МОК Баха о невозможности изоляции спортсменов

Функционер считает, что будущее спорта напрямую зависит от политики.
06 сентября 2023 19:46
автор: Александр Кожевников

Бывший гонщик Формулы-1, председатель совета фонда «Мы выступаем как один» Никита Мазепин отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха о сложных взаимоотношениях спорта и политики.

«Мы приветствуем недавнее заявление Томаса Баха. Рад, что нас услышали. Для российских спортсменов важно оставаться частью олимпийского движения и продолжать участвовать в международных соревнованиях, особенно в Олимпиаде. Спортсмены должны оцениваться по своим результатам, к которым они идут всю свою жизнь», — приводит слова Мазепина пресс-служба фонда.

Бах ранее сообщил, что будущее мирового спорта оказалось в руках политиков. По словам функционера, для разрешения ситуации вокруг России и Украины, международным федерациям придется идти на тесный контакт с руководством своих стран.

источник: «Советский спорт»
Глава «Мерседеса» — о рекорде Ферстаппена: это цифры для Википедии, её никто не читает
Пилот «Ред Булл» одержал десятую победу кряду.
03.09.2023 21:16
Авто/Мото
автор: Александр Бойченко
На старте гонки MotoGP произошёл массовый завал, один из гонщиков получил серьёзную травму
Баньяя, судя по всему, получил перелом ноги.
03.09.2023 15:31
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Берман выиграл гонку Формулы-2 в Италии, Пуршер — второй, Вести сошёл
Амори Кордел набрал очки.
03.09.2023 12:03
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Экс-пилот Формулы-1 покинет команду Индикар «Андретти» в конце сезона
Гонщик ищет варианты продолжения карьеры.
02.09.2023 23:48
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Пуршер выиграл хзаотичную квалификацию Формулы-2 в Италии
Лидер чемпионата одержал победу в пятничной сессии.
01.09.2023 17:41
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Габриэль Бортолето стал чемпионом Формулы-3 сезона-2023
Бразилец выиграл титул по итогам квалификации в Италии.
01.09.2023 16:43
Авто/Мото
автор: Александр Кожевников
Количество этапов в российских гонках на выносливость вырастет до шести
Опубликован календарь сезона 2024 года.
31.08.2023 17:24
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Дукати» подписал контракт с «Хондой»
На счету француза 19 подиумов, но ни одной победы.
22.08.2023 16:04
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
Зарко покинет «Дукати» после окончания этого сезона
Француз получил предложение от другой команды.
20.08.2023 18:33
Авто/Мото
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.