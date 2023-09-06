Мазепин отреагировал на слова главы МОК Баха о невозможности изоляции спортсменов

Бывший гонщик Формулы-1, председатель совета фонда «Мы выступаем как один» Никита Мазепин отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха о сложных взаимоотношениях спорта и политики.

«Мы приветствуем недавнее заявление Томаса Баха. Рад, что нас услышали. Для российских спортсменов важно оставаться частью олимпийского движения и продолжать участвовать в международных соревнованиях, особенно в Олимпиаде. Спортсмены должны оцениваться по своим результатам, к которым они идут всю свою жизнь», — приводит слова Мазепина пресс-служба фонда.

Бах ранее сообщил, что будущее мирового спорта оказалось в руках политиков. По словам функционера, для разрешения ситуации вокруг России и Украины, международным федерациям придется идти на тесный контакт с руководством своих стран.