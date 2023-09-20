«Макларен» продлил контракт с Оскаром Пиастри

Пресс-служба «Макларена» объявила о продлении контракта с гонщиком Оскаром Пиастри. Новое соглашение австралийца с британской командой Формулы-1 рассчитано до 2026 года.

«Сейчас я счастлив, что наше сотрудничество с Оскаром продлится до конца 2026 года. Оскар невероятно талантлив и является ценным активом команды, так что это просто фантастика — взять на себя долгосрочные обязательства. Он уже доказал, на что способен на трассе, и сыграл важную роль в переломе, который мы пережили в нынешнем сезоне.

Пиастри великолепно вписался в команду и очень ценится всей семьёй «Макларена». Мне не терпится увидеть, как он продолжит расти как на трассе, так и за её пределами», — заявил исполнительный директор британской команды Зак Браун.

В феврале 2022 года было объявлено о продлении контракта «Макларена» с Ландо Норрисом. Таким образом, состав команды, состоящий из Норриса и Пиастри, сохранится по крайней мере до конца 2025 года.