В Татарстане отменили гонки из-за нашествия медведей

С 6 по 8 октября в Рыбно-Слободском районе Татарстана должен был пройти Кубок республики по трофи-рейдам (гонки по бездорожью) «Распутье». Однако соревнование отменили из-за нашествия медведей в лесу Шумбута.

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

«Мы этот лес знаем досконально. Медведи там были всегда в единичных количествах, но в этот раз, когда приехали ставить трассу, ребята оттуда приходят и говорят: «Мы такого никогда в жизни не видели». Там тропа медвежья, свежие фекалии, постоянно шорохи, просто ад. Там даже в 50 метрах от деревни следы, что медведь ел щавель. И много следов маленьких», - подчеркнул организатор соревнований Павел Лыпов.

Охотники и лесничие после изучения ситуации насчитали около 20 крупных медведей с выводками в окрестностях трассы.