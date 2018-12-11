Сироткин примет участие в молодежных тестах DTM в составе «Ауди»

Авто/Мото 11 декабря 2018 14:46 Источник: SMP Racing Автор: Липкин Антон

Тесты пройдут в рамках определения вариантов выступлений пилота в следующем сезоне.

Бывший пилот «Уильямса» Сергей Сироткин вошел в список участников молодежных тестов DTM в составе «Ауди», сообщает официальный сайт российской автоспортивной программы SMP Racing.

Тесты Сироткина в DTM пройдут в рамках определения вариантов программы его дальнейших выступлений в следующем сезоне.

«Ауди» проводит молодежные тесты в испанском Хересе в течение трех дней – с 10 по 12 декабря. Сироткин примет участие в заездах в среду.

Напомним, в этом году 23-летний гонщик выступал в Формуле-1 за «Уильямс» и набрал одно очко в 21 гонке.

Перед заключительным этапом стало известно, что британская команда не будет продлевать контракт с Сироткиным, место которого займет Роберт Кубица из Польши.