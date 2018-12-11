Сироткин примет участие в молодежных тестах DTM в составе «Ауди» - Советский спорт
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    • Авто/Мото11 декабря 2018 14:46Источник: SMP RacingАвтор: Липкин Антон

    Сироткин примет участие в молодежных тестах DTM в составе «Ауди»

    Тесты пройдут в рамках определения вариантов выступлений пилота в следующем сезоне.

    Бывший пилот «Уильямса» Сергей Сироткин вошел в список участников молодежных тестов DTM в составе «Ауди», сообщает официальный сайт российской автоспортивной программы SMP Racing.

    Тесты Сироткина в DTM пройдут в рамках определения вариантов программы его дальнейших выступлений в следующем сезоне.

    «Ауди» проводит молодежные тесты в испанском Хересе в течение трех дней – с 10 по 12 декабря. Сироткин примет участие в заездах в среду.

    Напомним, в этом году 23-летний гонщик выступал в Формуле-1 за «Уильямс» и набрал одно очко в 21 гонке.

    Перед заключительным этапом стало известно, что британская команда не будет продлевать контракт с Сироткиным, место которого займет Роберт Кубица из Польши.

    #DTM#сироткин сергей
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