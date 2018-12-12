Сергей Сироткин: Никогда не пилотировал машину DTM, это абсолютно новый опыт - Советский спорт
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    • Авто/Мото12 декабря 2018 20:31Источник: F1news.ru

    Сергей Сироткин: Никогда не пилотировал машину DTM, это абсолютно новый опыт

    Российский гонщик Сергей Сироткин – о тестах новичков в серии DTM по приглашению «Ауди».

    – Это абсолютно новый для меня опыт, я никогда ранее не пилотировал машину DTM и ничего похожего на такую технику. Ребенком я смотрел гонки DTM, и мне всегда было интересно попробовать проехать на таком автомобиле. Это оказалась достаточно сложная машина, чтобы сразу понять все ее возможности.

    Сегодня был насыщенный день, утром мы провели несколько сессий. Я начал чувствовать машину, но все же нужно еще время, чтобы лучше познакомиться с ней.

    К автомобилю DTM с точки зрения управления, пожалуй, ближе всего машина Формулы 3 – много прижимной силы и сравнительно мало мощности, – приводит слова Сироткина F1News.Ru.

    #сироткин сергей
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