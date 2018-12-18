Сироткин в следующем году выступит в гонке «24 часа Ле-Мана»

Авто/Мото 18 декабря 2018 18:22 Источник: Autosport.com.ru

Российский гонщик, бывший пилот пилот «Уильямс» Сергей Сироткин сообщил о том, что в следующем году выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

– Следующий автоспортивный сезон? Решения придется ждать, наверное, месяц в лучшем случае. Дело в том, что в Европе уже Рождество, а в России скоро Новый год.

Я точно проведу несколько гонок в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Это «24 часа Ле-Мана» и, возможно, «1000 миль Себринга». Это уже само собой разумеющееся, как и плотная программа по развитию нашего российского прототипа BR1.

По поводу основной программы, мы будем думать, во всем разбираться – разложим варианты «на столе» и решим. Основная задача, которую мы рассматриваем – вернуться на стартовую решетку Формулы 1 в 2020 году, – приводит слова Сироткина Autosport.com.ru.