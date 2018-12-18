Сироткин в следующем году выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 20:30
    Боруссия М
    Нюрнберг
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 21:30
    Кан
    Тулуза
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Болонья
    Милан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Герта
    Аугсбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Вольфсбург
    Штутгарт
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    16-й тур
    начало в 22:30
    Фортуна
    Боруссия Д
    0
    0
    • Авто/Мото18 декабря 2018 18:22Источник: Autosport.com.ru

    Сироткин в следующем году выступит в гонке «24 часа Ле-Мана»

    Российский гонщик, бывший пилот пилот «Уильямс» Сергей Сироткин сообщил о том, что в следующем году выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

    – Следующий автоспортивный сезон? Решения придется ждать, наверное, месяц в лучшем случае. Дело в том, что в Европе уже Рождество, а в России скоро Новый год.

    Я точно проведу несколько гонок в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Это «24 часа Ле-Мана» и, возможно, «1000 миль Себринга». Это уже само собой разумеющееся, как и плотная программа по развитию нашего российского прототипа BR1.

    По поводу основной программы, мы будем думать, во всем разбираться – разложим варианты «на столе» и решим. Основная задача, которую мы рассматриваем – вернуться на стартовую решетку Формулы 1 в 2020 году, – приводит слова Сироткина Autosport.com.ru.

    #WEC (World Endurance Championship)#сироткин сергей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта