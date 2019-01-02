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Авто/Мото02 января 2019 13:43Источник: «Советский спорт»

Экипаж с российским штурманом снялся с «Дакара»

Экипаж в составе саудовца Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича отказался от участия в ралли-марафоне «Дакар»-2019 в зачете внедорожников.

«Нет слов… Серьезный облом за два дня до вылета в Перу… Очень сильный облом. По пока не понятной причине Ясир отменил старт нашего экипажа на «Дакаре»-2019. Такого «подарка» к ДР и НГ никто не ожидал… Это должен был быть мой пятый «Дакар».

Знаю, найдутся те, кто злорадно улыбнется. Есть вам судья свыше. Но знаю и то, что настоящие друзья и фанаты поддержат меня не только словом, но и делом! Что-ж. Жизнь продолжается!

Проведу возникшие каникулы с пользой – зимние тренировки и семинары, семейные дела, встречи и интервью», – написал Кузьмич в «инстаграме».

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Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Alexey Kuzmich (@alexey_kuzmich)

Напомним, «Дакар»-2019 пройдет на территории одной страны – Перу. Старт ралли-рейда состоится 6 января в городе Лима. Далее последуют 10 этапов с перерывом на день отдыха 12 января в Ариекипе. 17 января ралли-рейд финиширует в Лиме.

#Дакар
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