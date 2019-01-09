Эдуард Николаев – о втором этапе «Дакара»: Все 340 километров ехали в напряжении - Советский спорт
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Авто/Мото09 января 2019 01:59Источник: Официальный сайт ралли-марафона «Дакар»

Эдуард Николаев – о втором этапе «Дакара»: Все 340 километров ехали в напряжении

Гонщик российской команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал победу на втором этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

- Сегодня был отличный день. Хотелось бы поблагодарить организаторов за такой сложный второй этап. На самом деле все 340 километров ехали в напряжении. Дюны, жесткие дороги, камни, очень боялись пробить колесо. Тем не менее, держали высокий темп.

Финишировав, увидели, что практически сразу за нами финишируют наши главные соперники, поэтому борьба будет интересной, - приводит слова Николаева пресс-служба соревнований.

Добавим, что экипаж Николаева лидирует в общем зачете, Жерар де Рой (Iveco) занимает второе место, уступая россиянину 4 минуты 23 секунды. Третьим с отставанием в 7 минут 23 секунды идет экипаж аргентинца Федерико Вильягры (Iveco).

#николаев эдуард#КАМАЗ-мастер#Дакар
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