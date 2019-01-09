Каргинов выиграл 3-й этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников – 3-й

Авто/Мото 09 января 2019 23:32 Источник: «Советский спорт»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Каргинов преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 26 минут 49 секунд. Его партнер по команде Дмитрий Сотников (+13.42) стал третьим, а Эдуард Николаев (+14.42) – четвертым.

Второе место досталось гонщику «Ивеко» Федерико Вилльягра (+11.55).

В общем зачете лидирует экипаж Эдуарда Николаева (9 часов 37 минут 46 секунд), второй – Вилльягра (+5.17), третий – Сотников (+8.42).

«Дакар»

Третий этап

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») – 4:26.49

2. Федерико Вильягра («Ивеко») – +11.55

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – +13.42

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – +14.01

5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) – +17.25

6. Адрианус Йоханнес ван Кастерен («Рено») – +40.55

7. Мартин Шолтыс («Татра») – +57.42

8. Тон ван Генугтен («Ивеко») – +59.45

9. Жерар де Рой («Ивеко») – +1:27.03

...13. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») – +1:38.36

Общий зачет

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – 9:37.46

2. Федерико Вильягра («Ивеко») – +5.17

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – +8.42

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») – +9.27

5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) – +31.48

6. Тон ван Генугтен («Ивеко») – +1:16.19

7. Жерар де Рой («Ивеко») – +1:17.25

8. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») – +1:38.36