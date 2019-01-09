Каргинов выиграл 3-й этап «Дакара» в зачете грузовиков, Сотников – 3-й

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Каргинов преодолел дистанцию спецучастка за 4 часа 26 минут 49 секунд. Его партнер по команде Дмитрий Сотников (+13.42) стал третьим, а Эдуард Николаев (+14.42) – четвертым.
Второе место досталось гонщику «Ивеко» Федерико Вилльягра (+11.55).
В общем зачете лидирует экипаж Эдуарда Николаева (9 часов 37 минут 46 секунд), второй – Вилльягра (+5.17), третий – Сотников (+8.42).
«Дакар»
Третий этап
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») – 4:26.49
2. Федерико Вильягра («Ивеко») – +11.55
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – +13.42
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – +14.01
5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) – +17.25
6. Адрианус Йоханнес ван Кастерен («Рено») – +40.55
7. Мартин Шолтыс («Татра») – +57.42
8. Тон ван Генугтен («Ивеко») – +59.45
9. Жерар де Рой («Ивеко») – +1:27.03
...13. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») – +1:38.36
Общий зачет
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – 9:37.46
2. Федерико Вильягра («Ивеко») – +5.17
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – +8.42
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») – +9.27
5. Мартин Мацик-младший (LIAZ) – +31.48
6. Тон ван Генугтен («Ивеко») – +1:16.19
7. Жерар де Рой («Ивеко») – +1:17.25
8. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») – +1:38.36