Экипаж Каргинова выиграл четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков

Авто/Мото 11 января 2019 00:19 Источник: «Советский спорт»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым одержал победу на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Экипаж преодолел спецучасток длиной 405 км за 4 часа 9 минут 49 секунд. Вторым стал экипаж команды «Лиаза» под управлением чешского пилота Мартина Масика (отставание 1 минута 29 секунд). Тройку лидеров замкнул Айрат Мардеев (+12.47).

Экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер») завершил день на четвертой позиции (+13.24), а Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») стал пятым (+13.38).

«Дакар-2019»

Грузовики

Четвертый этап

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»)

2. Мартин Мацик-младший (LIAZ) - +1.29

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») - +12.47

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») - +13.24

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») - +13.38

6. Адрианус Йоханнес ван Кастерен («Рено») - +19.02

7. Алеш Лопрайс («Татра») - +26.36

Общий зачет

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») - +4.58

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») - +8.39

4. Мартин Мацик-младший (LIAZ) - +28.48

5. Жерар де Рой (Iveco) - +1:48.16

6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») - +1:54.18

7. Адрианус Йоханнес ван Кастерен («Рено») - +2.03.39