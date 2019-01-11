Экипаж Каргинова выиграл четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков - Советский спорт
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Авто/Мото11 января 2019 00:19Источник: «Советский спорт»

Экипаж Каргинова выиграл четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым одержал победу на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Экипаж преодолел спецучасток длиной 405 км за 4 часа 9 минут 49 секунд. Вторым стал экипаж команды «Лиаза» под управлением чешского пилота Мартина Масика (отставание 1 минута 29 секунд). Тройку лидеров замкнул Айрат Мардеев (+12.47).

Экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер») завершил день на четвертой позиции (+13.24), а Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») стал пятым (+13.38).

«Дакар-2019»
Грузовики
Четвертый этап

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»)
2. Мартин Мацик-младший (LIAZ) - +1.29
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») - +12.47
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») - +13.24
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») - +13.38
6. Адрианус Йоханнес ван Кастерен («Рено») - +19.02
7. Алеш Лопрайс («Татра») - +26.36

Общий зачет

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»)
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») - +4.58
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») - +8.39
4. Мартин Мацик-младший (LIAZ) - +28.48
5. Жерар де Рой (Iveco) - +1:48.16
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») - +1:54.18
7. Адрианус Йоханнес ван Кастерен («Рено») - +2.03.39

#каргинов андрей#КАМАЗ-мастер#николаев эдуард#сотников дмитрий#Дакар
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