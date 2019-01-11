Карякин выиграл четвертый этап «Дакара» и возглавил зачет в классе мотовездеходов

Российский пилот Snag Racing Team Сергей Карякин стал первым по итогам четвертого этапа ралли-марафона «Дакар-2019» в классе мотовездеходов.
Карякин показал время 4 часа 23 минуты 59 секунд и вышел в лидеры общего зачета в классе мотовездеходов с общим временем 14:32.33. На второй строчке расположился чилиец Морено Пьяссоли (Can-Am) (отставание 14 минут 26 секунд). Тройку лидеров замкнул испанец Херард Фаррес Гуэль (+16.08).
«Дакар-2019»
Мотовездеходы
Четвертый этап
1. Сергей Карякин (BRP)
2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) - +14.26
3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - +16.08
4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) - +26.11
5. Игнасио Касале (Yamaha) - +33.10
Общий зачет
1. Сергей Карякин (BRP)
2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - +11.26
3. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) - +30.00
4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) - +30.30
5. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) - +1:08.48.