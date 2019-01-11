Карякин выиграл четвертый этап «Дакара» и возглавил зачет в классе мотовездеходов

Авто/Мото 11 января 2019 00:54 Источник: «Советский спорт»

Российский пилот Snag Racing Team Сергей Карякин стал первым по итогам четвертого этапа ралли-марафона «Дакар-2019» в классе мотовездеходов.

Карякин показал время 4 часа 23 минуты 59 секунд и вышел в лидеры общего зачета в классе мотовездеходов с общим временем 14:32.33. На второй строчке расположился чилиец Морено Пьяссоли (Can-Am) (отставание 14 минут 26 секунд). Тройку лидеров замкнул испанец Херард Фаррес Гуэль (+16.08).

«Дакар-2019»

Мотовездеходы

Четвертый этап

1. Сергей Карякин (BRP)

2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) - +14.26

3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - +16.08

4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) - +26.11

5. Игнасио Касале (Yamaha) - +33.10

Общий зачет

1. Сергей Карякин (BRP)

2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) - +11.26

3. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) - +30.00

4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) - +30.30

5. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) - +1:08.48.