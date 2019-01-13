Каргинов и Чагин навестили в больнице пострадавшего болельщика

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач Ирина Зеленкова навестили в больнице болельщика, попавшего под колеса машины российского экипажа во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар».
Напомним, что 11 января на 279-м километре пятого этапа Каргинов наехал на 60-летнего зрителя из Южной Африки, который находился за пределами установленной для болельщиков зоны. При этом экипаж «КАМАЗ-мастер» не остановился для оказания помощи потерпевшему.
В результате инцидента мужчина получил перелом бедренной кости. Медицинские службы ралли сразу же доставили его в аэропорт, откуда он был направлен в больницу Арекипы.
Решением судей экипаж пилота Андрея Каргинова был исключен из ралли «Дакар». Позже российская команда выступила с заявлением в связи с инцидентом.
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Руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач команды Ирина Зеленкова навестили в больнице Ариекипы Ивенса Дерека Хадсона, получившего вчера травму ноги на этапе Такна-Арекипа. ⠀ A spectator named Evens Derek Hudson had a leg injury under the rear wheel of Andrey Karginov’s truck yesterday on Tacna-Arequipa stage. Today, the head of the KAMAZ-master team Vladimir Chagin, the team doctor Irina Zelenkova and Andrey Karginov himself visited him at the Arequipa hospital. ⠀ #kamazmaster #kamazkart #kamaz #totalrussia #rostec #mercedesrussia #RedBullRussia #курганскиеприцепы #redbull #1c #tatneft #ESAB #атмгрупп #дакар #камазмастер #dakar2019 #palfinger #varta #kamatyres
Публикация от Команда КАМАЗ-мастер (@kamazmastersport)