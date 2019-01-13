Каргинов и Чагин навестили в больнице пострадавшего болельщика

Авто/Мото 13 января 2019 01:59 Источник: «КАМАЗ-мастер»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач Ирина Зеленкова навестили в больнице болельщика, попавшего под колеса машины российского экипажа во время пятого этапа ралли-марафона «Дакар».

Напомним, что 11 января на 279-м километре пятого этапа Каргинов наехал на 60-летнего зрителя из Южной Африки, который находился за пределами установленной для болельщиков зоны. При этом экипаж «КАМАЗ-мастер» не остановился для оказания помощи потерпевшему.

В результате инцидента мужчина получил перелом бедренной кости. Медицинские службы ралли сразу же доставили его в аэропорт, откуда он был направлен в больницу Арекипы.

Решением судей экипаж пилота Андрея Каргинова был исключен из ралли «Дакар». Позже российская команда выступила с заявлением в связи с инцидентом.