Де Рой выиграл 7-й этап «Дакара» среди грузовиков, Николаев – 3-й - Советский спорт
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Авто/Мото15 января 2019 00:11Источник: «Советский спорт»

Де Рой выиграл 7-й этап «Дакара» среди грузовиков, Николаев – 3-й

Экипаж голландского гонщика Жерара Де Роя одержал победу на седьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков.

Де Рой преодолел дистанцию седьмого спецучастка за 4 часа 47 минут 27 секунд. Вторым стал белорус на «МАЗ» Сергей Вязович (+30.55), а замкнул тройку лидеров российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева (+34.55).

Еще один россиянин Дмитрий Сотников стал шестым, уступив лидеру один час 25 минут 30 секунд.

В общем зачете по-прежнему лидирует Николаев – 29 часов 50 минут 35 секунд, второй – Сотников (+32.54), третий – Де Рой (+1:15.28)

#Дакар#де рой жерар#николаев эдуард#вязович сергей#сотников дмитрий
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