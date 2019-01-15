Карякин – об аварии на «Дакаре»: Мы просто не заметили обрыв

Авто/Мото 15 января 2019 18:30 Источник: Autosport.com.ru

Российский гонщик Сергей Карякин назвал причины аварии на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».

– Мы просто не заметили обрыв, высота которого была в районе шести метров. Улетели с него на скорости 100 км/ч.

Мы не собирались сходить. Мы всегда боремся до конца – это наш русский характер. Думаю, все на «Дакаре» знают, что русские не сдаются.

Конечно, я рассчитывал на победу и настраивал болельщиков на это, чтобы они верили в меня. Тем самым я дал им надежду и не смог ее оправдать, – приводит слова Карякина Autosport.com.