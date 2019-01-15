Карякин – об аварии на «Дакаре»: Мы просто не заметили обрыв - Советский спорт
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Авто/Мото15 января 2019 18:30Источник: Autosport.com.ru

Карякин – об аварии на «Дакаре»: Мы просто не заметили обрыв

Российский гонщик Сергей Карякин назвал причины аварии на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».

Видео дня: Карякин перевернулся на седьмом этапе «Дакара»

– Мы просто не заметили обрыв, высота которого была в районе шести метров. Улетели с него на скорости 100 км/ч.

Мы не собирались сходить. Мы всегда боремся до конца – это наш русский характер. Думаю, все на «Дакаре» знают, что русские не сдаются.

Конечно, я рассчитывал на победу и настраивал болельщиков на это, чтобы они верили в меня. Тем самым я дал им надежду и не смог ее оправдать, – приводит слова Карякина Autosport.com.

#Дакар#карякин сергей
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