Сотников выиграл 8-й этап «Дакара» среди грузовиков и вышел в лидеры общего зачета

Авто/Мото 16 января 2019 01:59 Источник: «Советский спорт»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Сотников преодолел дистанцию восьмого спецучастка за 4 часа 48 минут 6 секунд. Вторым стал белорус на «МАЗ» Сергей Вязович (+23.13), а замкнул тройку лидеров голландец на «Ивеко» Жерар Де Рой (+25.09).

Еще один российский экипаж Эдуарда Николаева стал шестым, уступив лидеру 59 минут 43 секунды.

Таким образом, Сотников вышел в лидеры общего зачета – 35 часов 1 минута 49 секунд. Второй – Николаев (+26.49), третий – Де Рой (+1:07.43).

«Дакар»

Грузовики

Восьмой этап

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 4:38.06

2. Сергей Вязович (МАЗ) – +23.13

3. Жерар де Рой («Ивеко») – +25.09

4. Федерико Вильягра («Ивеко») – +27.06

5. Янус ван Кастерен («Рено») – +45.01

6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – +59.43

7. Александр Василевский (МАЗ) – +1:00.16

8. Алеш Лопрайс («Татра») – +1:00.49

9. Тон ван Генугтен («Ивеко») – +1:01.53.

Общий зачет

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 35:01.35

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – +26.49

3. Жерар де Рой («Ивеко») – +1:07.43

4. Федерико Вильягра («Ивеко») – +4:09.27

5. Алеш Лопрайс («Татра») – +5:45.44

6. Тон ван Генугтен («Ивеко») – +5:59.27

7. Сергей Вязович (МАЗ) – +6:08.51.