Сотников выиграл 8-й этап «Дакара» среди грузовиков и вышел в лидеры общего зачета

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем восьмого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Сотников преодолел дистанцию восьмого спецучастка за 4 часа 48 минут 6 секунд. Вторым стал белорус на «МАЗ» Сергей Вязович (+23.13), а замкнул тройку лидеров голландец на «Ивеко» Жерар Де Рой (+25.09).
Еще один российский экипаж Эдуарда Николаева стал шестым, уступив лидеру 59 минут 43 секунды.
Таким образом, Сотников вышел в лидеры общего зачета – 35 часов 1 минута 49 секунд. Второй – Николаев (+26.49), третий – Де Рой (+1:07.43).
«Дакар»
Грузовики
Восьмой этап
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 4:38.06
2. Сергей Вязович (МАЗ) – +23.13
3. Жерар де Рой («Ивеко») – +25.09
4. Федерико Вильягра («Ивеко») – +27.06
5. Янус ван Кастерен («Рено») – +45.01
6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – +59.43
7. Александр Василевский (МАЗ) – +1:00.16
8. Алеш Лопрайс («Татра») – +1:00.49
9. Тон ван Генугтен («Ивеко») – +1:01.53.
Общий зачет
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 35:01.35
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») – +26.49
3. Жерар де Рой («Ивеко») – +1:07.43
4. Федерико Вильягра («Ивеко») – +4:09.27
5. Алеш Лопрайс («Татра») – +5:45.44
6. Тон ван Генугтен («Ивеко») – +5:59.27
7. Сергей Вязович (МАЗ) – +6:08.51.