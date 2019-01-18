Эдуард Николаев: У нас не было проблем на «Дакаре», экипаж сработал отлично - Советский спорт
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Авто/Мото18 января 2019 13:58Источник: «Дакар»Автор: Липкин Антон

Эдуард Николаев: У нас не было проблем на «Дакаре», экипаж сработал отлично

Пилот «КАМАЗ-мастера» в четвертый раз выиграл ралли.

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал свою четвертую победу на ралли «Дакар» в классе грузовиков.

«Это была очень трудная гонка, – приводит слова российского гонщика официальный сайт ралли. – Было много дюн, много песка и очень сильные соперники, как например мои партнеры по команде Жерар де Рой и Федерико Вильягра.

Спасибо за гонку. Я очень рад. Мне повезло с командой. Экипаж сработал отлично. У нас не возникало проблем, если не считать мелкой, когда мы застряли в дюнах, но у нас очень хороший грузовик. Мой второй пилот справился с задачей идеально».

Напомним, до этого Николаев побеждал на «Дакаре» в 2013, 2017 и 2018 годах.

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