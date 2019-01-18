Путин поздравил российскую команду «КАМАЗ-мастер» с победой в «Дакаре»

Авто/Мото 18 января 2019 16:12 Источник: Официальный сайт Кремля Автор: Сметанникова Дарья

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Президент России Владимир Путин поздравил российский экипаж с победой в ралли-марафоне. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на знаменитом "Дакаре". Наши экипажи в классе грузовиков по традиции являются признанными лидерами этого авторитетного и престижного ралли. Сильные соперники не стоят на месте. Несмотря на это, вы удерживаете победную планку, год от года доказываете превосходство в пилотировании, в твердости воли и характера», - говорится в сообщении.

Ранее экипаж Николаева побеждал в ралли-марафоне в 2010, 2013, 2017 и 2018 годах.