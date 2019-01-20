Эдуард Николаев: Отдыхать после победы на «Дакаре» не собираемся

Авто/Мото 20 января 2019 23:49 Источник: «Р-Спорт»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев – о прошедшем ралли-марафоне «Дакар»-2019, где он одержал победу в третий раз кряду.

– Отдыхать после победы не собираемся. Есть те, кто задал высокую планку – тот же Стефан Петерансель, побеждавший на «Дакаре» 13 раз, Владимир Чагин – семикратный чемпион, Сергей Савостин – восьмикратный. Будем стремиться побеждать еще, мы то поколение, которому они уделяют время, они наши наставники и хочется их не подвести и идти дальше. И при этом, мы уже занимаемся молодежью.

Пески в Перу были непредсказуемы, было много ловушек, машина местами просто проваливалась. Нигде я с таким не сталкивался ранее практически.

Сложно сказать, самая трудная гонка в карьере или нет. Все «Дакары» по-своему сложны. Не было такого, чтобы ты проехал легко с первого и до последнего дня и победил, – приводит слова Николаева «Р-Спорт».