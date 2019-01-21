Сергей Карякин: Финиш на «Дакаре»-2019 стал лично для меня некой победой

Авто/Мото 21 января 2019 18:29 Источник: ТАСС

Российский гонщик Сергей Карякин – о завершившемся ралли-марафоне «Дакар»-2019, где он, выступая в классе багги, занял десятое место.

– Я всегда сложные моменты в жизни сравниваю со своим первым «Дакаром», потому что ничего сложнее у меня не было – кровяные мозоли, необычайная усталость, разбитые суставы, так плохо физически мне никогда не было.

Этот «Дакар» был сложнее, но не физически, а морально. Мы не планировали стать первыми, мы планировали войти в пятерку, но у нас продолжились достаточно серьезные проблемы с машиной.

На следующий день после поломки мы встали в огромной песчаной воронке, чтобы из нее выехать, машине нужна большая мощность, но из-за поломки машина не развивала мощность, в тот момент я почувствовал отчаяние, потому что я понимал, что это может быть конец, выехать так просто не получится – нужно чинить машину.

Финиш этого года стал лично для меня некой победой. Да, конечно, не первое место, но морально для меня это некий подвиг, – приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, победу в классе багги одержал бразилец Рейналдо Варела (42:19.05), Карякин стал десятым, уступив победителю 8 часов 25 минут 53 секунды.