Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Набережные Челны - Советский спорт
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Авто/Мото21 января 2019 20:35Источник: «КАМАЗ-мастер»

Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Набережные Челны

Победители «Дакара»-2019 среди грузовиков команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Набережные Челны.

Поприветствовать команду на родине приехали депутат Государственной Думы Альфия Когогина, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, мэр города Наиль Магдеев, первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» исполнительный директор Юрий Герасимов.

А также председатель профсоюзной организации работников ПАО «КАМАЗ» Александр Васильев, родственники гонщиков и болельщики команды.

Напомним, «КАМАЗ-мастер» стал победителем «Дакара»-2019 в 16-й раз в истории.

#Дакар#КАМАЗ-мастер
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