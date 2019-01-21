Авто/Мото 21 января 2019 20:35 Источник: «КАМАЗ-мастер»

Победители «Дакара»-2019 среди грузовиков команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Набережные Челны.

Поприветствовать команду на родине приехали депутат Государственной Думы Альфия Когогина, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, мэр города Наиль Магдеев, первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» исполнительный директор Юрий Герасимов.

А также председатель профсоюзной организации работников ПАО «КАМАЗ» Александр Васильев, родственники гонщиков и болельщики команды.

Напомним, «КАМАЗ-мастер» стал победителем «Дакара»-2019 в 16-й раз в истории.