Победители «Дакара»-2019 среди грузовиков команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Набережные Челны.
Поприветствовать команду на родине приехали депутат Государственной Думы Альфия Когогина, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, мэр города Наиль Магдеев, первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» исполнительный директор Юрий Герасимов.
А также председатель профсоюзной организации работников ПАО «КАМАЗ» Александр Васильев, родственники гонщиков и болельщики команды.
Напомним, «КАМАЗ-мастер» стал победителем «Дакара»-2019 в 16-й раз в истории.