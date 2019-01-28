Эдуард Николаев: Каждый день «Дакар» преподносил нам самые сложные испытания

Авто/Мото 28 января 2019 19:27 Источник: «Советский спорт»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев – о победе в ралли-марафоне «Дакар»-2019 в зачете грузовиков.

«Каждый новый день на ралли «Дакар» преподносил нашему экипажу самые сложные испытания. Прекрасный, на первый взгляд, своими видами Перу, затаил для участников ралли коварные дюны, справиться с которыми удалось далеко не всем... Но мы смогли!

Сохранили лидерство, следовали командной тактике и не жалели сил! И результатом стала победа! «Дакара»-2019, без сомнений, запомнился каждому», - написал Николаев в инстаграме.