Эдуард Николаев: Каждый день «Дакар» преподносил нам самые сложные испытания - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Авто/Мото28 января 2019 19:27Источник: «Советский спорт»

Эдуард Николаев: Каждый день «Дакар» преподносил нам самые сложные испытания

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев – о победе в ралли-марафоне «Дакар»-2019 в зачете грузовиков.

«Каждый новый день на ралли «Дакар» преподносил нашему экипажу самые сложные испытания. Прекрасный, на первый взгляд, своими видами Перу, затаил для участников ралли коварные дюны, справиться с которыми удалось далеко не всем... Но мы смогли!

Сохранили лидерство, следовали командной тактике и не жалели сил! И результатом стала победа! «Дакара»-2019, без сомнений, запомнился каждому», - написал Николаев в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Каждый новый день на ралли #Dakar2019 преподносил нашему экипажу самые сложные испытания. Прекрасный, на первый взгляд, своими видами Перу, затаил для участников ралли коварные дюны, справиться с которыми удалось далеко не всем... Но мы смогли! Сохранили лидерство, следовали командной тактике и не жалели сил! И результатом стала победа! «Dakar 2019», без сомнений, заполнился каждому! А как Вы думаете, каким будет #Dakar2020? Есть предположения? #EduardNikolaev #KamazMaster

Публикация от Eduard Nikolaev (@eduardnikolaevofficial)

#Дакар#КАМАЗ-мастер#николаев эдуард
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта