Эдуард Николаев: Каждый день «Дакар» преподносил нам самые сложные испытания

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев – о победе в ралли-марафоне «Дакар»-2019 в зачете грузовиков.
«Каждый новый день на ралли «Дакар» преподносил нашему экипажу самые сложные испытания. Прекрасный, на первый взгляд, своими видами Перу, затаил для участников ралли коварные дюны, справиться с которыми удалось далеко не всем... Но мы смогли!
Сохранили лидерство, следовали командной тактике и не жалели сил! И результатом стала победа! «Дакара»-2019, без сомнений, запомнился каждому», - написал Николаев в инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Каждый новый день на ралли #Dakar2019 преподносил нашему экипажу самые сложные испытания. Прекрасный, на первый взгляд, своими видами Перу, затаил для участников ралли коварные дюны, справиться с которыми удалось далеко не всем... Но мы смогли! Сохранили лидерство, следовали командной тактике и не жалели сил! И результатом стала победа! «Dakar 2019», без сомнений, заполнился каждому! А как Вы думаете, каким будет #Dakar2020? Есть предположения? #EduardNikolaev #KamazMaster
Публикация от Eduard Nikolaev (@eduardnikolaevofficial)