Сергей Сироткин: Мы сможем бороться за подиумы, в том числе и в «24 часах Ле-Мана» - Советский спорт
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Авто/Мото29 января 2019 11:27Источник: SMP RacingАвтор: Сметанникова Дарья

Сергей Сироткин: Мы сможем бороться за подиумы, в том числе и в «24 часах Ле-Мана»

Сергей Сироткин в следующем сезоне выступит на трех заключительных этапах WEC.

Автогонщик Сироткин прокомментировал контракт с командой SMP Racing, выступающей в чемпионате по гонкам на выносливость в категории LMP1.

«Я очень рад, что мне выпала честь защищать цвета российский флага на российском прототипе в составе российской команды SMP Racing в Чемпионате мира по гонкам на выносливость.

У нас отличные экипажи и отличные машины, на которых, я уверен, мы сможем бороться за подиумы, в том числе и в «24 часах Ле-Мана», - цитирует Сироткина пресс-служба SMP Racing.

#сироткин сергей
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