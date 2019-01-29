Сергей Сироткин: Мы сможем бороться за подиумы, в том числе и в «24 часах Ле-Мана»

Авто/Мото 29 января 2019 11:27 Источник: SMP Racing Автор: Сметанникова Дарья

Сергей Сироткин в следующем сезоне выступит на трех заключительных этапах WEC.

Автогонщик Сироткин прокомментировал контракт с командой SMP Racing, выступающей в чемпионате по гонкам на выносливость в категории LMP1.

«Я очень рад, что мне выпала честь защищать цвета российский флага на российском прототипе в составе российской команды SMP Racing в Чемпионате мира по гонкам на выносливость.

У нас отличные экипажи и отличные машины, на которых, я уверен, мы сможем бороться за подиумы, в том числе и в «24 часах Ле-Мана», - цитирует Сироткина пресс-служба SMP Racing.