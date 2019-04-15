«Дакар» впервые за 10 лет пройдет за пределами Южной Америки

В следующем году «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии.
Отметим, что на протяжении 10 лет (с 2009 по 2019) ралли-марафон проводился в странах Южной Америки.
С 2009 года «Дакар» проходил на территории Аргентины, Чили, Перу и Парагвая.
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