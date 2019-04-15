«Дакар» впервые за 10 лет пройдет за пределами Южной Америки «Дакар» на официальном сайте объявил место проведения ралли-рейда в 2020 году.

В следующем году «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии.

Отметим, что на протяжении 10 лет (с 2009 по 2019) ралли-марафон проводился в странах Южной Америки.

С 2009 года «Дакар» проходил на территории Аргентины, Чили, Перу и Парагвая.