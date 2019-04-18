«Уралкалий» не намерен приобретать «Уильямс»

«Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. "Уралкалий" не ведет никаких переговоров относительно покупки команды "Уильямс», - цитирует представителя компании ТАСС.
Напомним, что в среду портал Motorsport сообщил, что основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин и представители «Уильямса» провели переговоры во время Гран-при Китая. Отмечалось, что в случае покупки «Уильямс» может подписать контракт с сыном предпринимателя, Никитой Мазепиным.
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