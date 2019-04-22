Видео дня: Британский мотогонщик рухнул с 15-метровой скалы, но выжил

25-летний спортсмен-мотоциклист Эдриан Оуэн не справился с управлением и упал с 15-метровой высоты. Падение британского гонщика было зафиксировано его камерой. Отец парня признался, что его сыну крупно повезло, что он выжил.
- Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне справиться с этой ситуацией, – приводит слова Оуэна Daily Mail.
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