Гонщик «Рено» погиб во время гонки

Во время чемпионата Германии по ралли погиб 48-летний гонщик «Рено» Кай Гюнтер. Во время гонки его автомобиль врезался в дерево, сообщает Focus. Смерть спортсмена подтвердили организаторы соревнований.
Штурман Гюнтера доставлен в больницу с серьезными травмами. Дальнейшие старты этапа были отменены.
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