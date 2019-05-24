Гонщик «Рено» погиб во время гонки Гонщик погиб, штурман выжил.

Во время чемпионата Германии по ралли погиб 48-летний гонщик «Рено» Кай Гюнтер. Во время гонки его автомобиль врезался в дерево, сообщает Focus. Смерть спортсмена подтвердили организаторы соревнований.

Штурман Гюнтера доставлен в больницу с серьезными травмами. Дальнейшие старты этапа были отменены.