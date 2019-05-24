Гонщик «Рено» погиб во время гонки - Советский спорт
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24 мая 2019 23:30Авто/МотоКоноплев Александр

Гонщик «Рено» погиб во время гонки

Гонщик погиб, штурман выжил.

Во время чемпионата Германии по ралли погиб 48-летний гонщик «Рено» Кай Гюнтер. Во время гонки его автомобиль врезался в дерево, сообщает Focus. Смерть спортсмена подтвердили организаторы соревнований.

Штурман Гюнтера доставлен в больницу с серьезными травмами. Дальнейшие старты этапа были отменены.

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