FIA проведет «Автоолимпиаду»

С 31 октября по 3 ноября 2019 года в Риме пройдут Автоспортивные игры, сообщает сайт Международной федерации автоспорта (FIA). Соревнования пройдут в шести дисциплинах: гранд-туринг, туринг, «Формула-4», дрифт, карт-слалом и виртуальные гонки.
Победа в «Автоолимпиаде» будет присуждаться по итогам командного зачета. Соревнования выиграет та сборная, которая соберет больше всех медалей.
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