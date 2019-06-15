FIA проведет «Автоолимпиаду» - Советский спорт
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15 июня 2019 00:23Авто/МотоКоноплев Александр

FIA проведет «Автоолимпиаду»

Она пройдет осенью 2019 года.

С 31 октября по 3 ноября 2019 года в Риме пройдут Автоспортивные игры, сообщает сайт Международной федерации автоспорта (FIA). Соревнования пройдут в шести дисциплинах: гранд-туринг, туринг, «Формула-4», дрифт, карт-слалом и виртуальные гонки.

Победа в «Автоолимпиаде» будет присуждаться по итогам командного зачета. Соревнования выиграет та сборная, которая соберет больше всех медалей.

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