«Тойота» с Алонсо выиграла «24 часа Ле-Мана» Третье место заняла российская команда SMP Racing.

Заводская команда «Тойоты» стала победителем гонки «24 часа Ле-Мана».

Первое место заняли экипаж №8 в составе Себастьяна Буэми, Кадзуки Накадзимы и Фернандо Алонсо. Еще за час до финиша гонки они обеспечили себе преимущество над другим экипажем «Тойоты» в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса.

Отметим, что третий результат показала российская команда SMP Racing, за которую в том числе выступали два отечественных пилота – Виталий Петров и Михаил Алешин. Их партнером был еще один бывший гонщик Формулы-1 – Стоффель Вандорн.

Ле-Ман (Франция)

«24 часа Ле-Мана»

Гонка

1. Себастьян Буэми / Кадзуки Накадзима / Фернандо Алонсо («Тойота», №8)

2. Майк Конвей / Камуи Кобаяси / Хосе-Мария Лопес («Тойота», №7)

3. Виталий Петров / Михаил Алешин / Стоффель Вандорн (SMP Racing, №11)