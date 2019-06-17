«Тойота» с Алонсо выиграла «24 часа Ле-Мана»

Заводская команда «Тойоты» стала победителем гонки «24 часа Ле-Мана».
Первое место заняли экипаж №8 в составе Себастьяна Буэми, Кадзуки Накадзимы и Фернандо Алонсо. Еще за час до финиша гонки они обеспечили себе преимущество над другим экипажем «Тойоты» в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса.
Отметим, что третий результат показала российская команда SMP Racing, за которую в том числе выступали два отечественных пилота – Виталий Петров и Михаил Алешин. Их партнером был еще один бывший гонщик Формулы-1 – Стоффель Вандорн.
Ле-Ман (Франция)
«24 часа Ле-Мана»
Гонка
1. Себастьян Буэми / Кадзуки Накадзима / Фернандо Алонсо («Тойота», №8)
2. Майк Конвей / Камуи Кобаяси / Хосе-Мария Лопес («Тойота», №7)
3. Виталий Петров / Михаил Алешин / Стоффель Вандорн (SMP Racing, №11)
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