Аль-Раджи прекратил выступление на втором этапе ралли «Шелковый путь» Как сообщается на сайте ралли-рейда, саудовский пилот, действующий победитель «Шелкового пути» Язид Аль-Раджи был вынужден прервать свое выступление на спецучастке второго этапа гонки в зачете автомобилей.

Причиной этого стал неисправный автомобиль.

Гонщик почувствовал неисправность двигателя своего автомобиля и принял решение покинуть дистанцию спецучастка. Ему пришлось съехать с гоночной трассы на дорогу общего пользования в ожидании помощи.

Напомним, что на первом этапе «Шелкового пути» Аль-Раджи финишировал третьим. В своем интервью «Р-Спорт» перед началом соревнований гонщик сказал: «Перед нами стоит задача победить в «Шелковом пути», показать максимальный результат на трассе».

Ралли-рейд «Шелковый путь»- 2019 стартовал 6 июля в Иркутске, а финиширует – 16 июля в китайском Дуньхуане.