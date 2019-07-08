Аль-Раджи прекратил выступление на втором этапе ралли «Шелковый путь»

Причиной этого стал неисправный автомобиль.
Гонщик почувствовал неисправность двигателя своего автомобиля и принял решение покинуть дистанцию спецучастка. Ему пришлось съехать с гоночной трассы на дорогу общего пользования в ожидании помощи.
Напомним, что на первом этапе «Шелкового пути» Аль-Раджи финишировал третьим. В своем интервью «Р-Спорт» перед началом соревнований гонщик сказал: «Перед нами стоит задача победить в «Шелковом пути», показать максимальный результат на трассе».
Ралли-рейд «Шелковый путь»- 2019 стартовал 6 июля в Иркутске, а финиширует – 16 июля в китайском Дуньхуане.
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