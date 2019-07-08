Сергей Карякин: Поломка машины позволила насладиться красотами Иркутска - Советский спорт
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08 июля 2019 11:57Авто/МотоБратищева Полина

Сергей Карякин: Поломка машины позволила насладиться красотами Иркутска

Победитель «Дакара»-2017 российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что поломка машины в ходе ралли-рейда «Шелковый путь» дала ему время полюбоваться пейзажами Иркутска.

«Трасса была отличной, в Иркутске нереальная красота, рад что в России есть такие места. Удалось насладиться красотами из-за поломки», - сказал Карякин журналистам.

Второй этап ралли-рейда «Шелковый путь» - 2019 проходит сегодня и представляет собой маршрут Байкальск - Улан-Удэ. Длина второго спецучастка составляет 208 км, общая протяженность этапа - 410 км.

«Рад за Алексея Шмотьева, он делает свою гонку, я свою. Ему мы смогли подготовить машину, а себе, к сожалению, нет», - добавил спортсмен.

Напомним, что Ралли-рейд «Шелковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске, а финиширует – 16 июля в китайском Дуньхуане.

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