Сергей Карякин: Поломка машины позволила насладиться красотами Иркутска Победитель «Дакара»-2017 российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что поломка машины в ходе ралли-рейда «Шелковый путь» дала ему время полюбоваться пейзажами Иркутска.

«Трасса была отличной, в Иркутске нереальная красота, рад что в России есть такие места. Удалось насладиться красотами из-за поломки», - сказал Карякин журналистам.

Второй этап ралли-рейда «Шелковый путь» - 2019 проходит сегодня и представляет собой маршрут Байкальск - Улан-Удэ. Длина второго спецучастка составляет 208 км, общая протяженность этапа - 410 км.

«Рад за Алексея Шмотьева, он делает свою гонку, я свою. Ему мы смогли подготовить машину, а себе, к сожалению, нет», - добавил спортсмен.

Напомним, что Ралли-рейд «Шелковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске, а финиширует – 16 июля в китайском Дуньхуане.