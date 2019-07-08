Экипаж Каргинова занял второе место на втором этапе «Шелкового пути» - Советский спорт
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08 июля 2019 12:08Авто/МотоБратищева Полина

Экипаж Каргинова занял второе место на втором этапе «Шелкового пути»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением российского автогонщика Андрей Каргинова стал серебряным призером второго этапа «Шелкового пути»-2019 в зачете грузовиков.

Победителем стал экипаж белорусского гонщика «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича. Он преодолел дистанцию за 2 часа 29 минут 42 секунды. Каргинов уступил ему 3 минуты 30 секунд.

Бронзовым призером стал голландец Мартен ван ден Бринк.

Длина спецучастка второго этапа составляет 208 км, общая протяженность этапа - 410 км.

На данный момент в общем зачете лидирует белорусский гонщик Вязович. Его общее время - 3 часа 4 минуты 14 секунд. Второй - Каргинов (+6.57), третий - Шибалов (+7.38).

На первом этапе «Шёлкового пути» второе место занял экипаж Антона Шибалова.

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