Стало известно о состоянии монгольского гонщика, попавшего в аварию во время «Шелкового пути»

Через два-три дня его планируют отправить в Монголию.
Ранее сообщалось, что мотогонщик получил травму головы.
Сегодня проходит второй этап ралли-рейда «Шелковый путь»-2019. Его маршрут - Байкальск - Улан-Удэ. Длина спецучастка составляет 208 км, общая протяженность этапа - 410 км.
Как сообщалось ранее, Ралли-рейд «Шелковый путь»- 2019 стартовал 6 июля в Иркутске, а финиширует – 16 июля в китайском Дуньхуане.
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