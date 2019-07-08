Стало известно о состоянии монгольского гонщика, попавшего в аварию во время «Шелкового пути» - Советский спорт
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08 июля 2019 14:18Авто/МотоБратищева Полина

Стало известно о состоянии монгольского гонщика, попавшего в аварию во время «Шелкового пути»

В пресс-службе ралли-марафона заявили, что состояние здоровья монгольского мотогонщика Баттура Баатара, попавшего в аварию на втором спецучастке «Шелкового пути», не представляет угрозы для жизни.

Через два-три дня его планируют отправить в Монголию.

Ранее сообщалось, что мотогонщик получил травму головы.

Сегодня проходит второй этап ралли-рейда «Шелковый путь»-2019. Его маршрут - Байкальск - Улан-Удэ. Длина спецучастка составляет 208 км, общая протяженность этапа - 410 км.

Как сообщалось ранее, Ралли-рейд «Шелковый путь»- 2019 стартовал 6 июля в Иркутске, а финиширует – 16 июля в китайском Дуньхуане.

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