Алексей Шмотьев: 80 километров до финиша ехали на переднем правом колесе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июля 2019 18:15Авто/МотоБратищева Полина

Алексей Шмотьев: 80 километров до финиша ехали на переднем правом колесе

Российский гонщик команды SNAG Racing Алексей Шмотьев рассказал о том, как добирался до финиша на сломанной машине.

Во время прохождения пятого спецучастка ралли-марафона «Шелковый путь» на его автомобиле сломались передний и задний приводы, поэтому до финиша пришлось добираться «на одном колесе». В итоге спортсмен потерял около четырех часов.

Пятый этап ралли-марафона «Шелковый путь» включает в себя маршрут: Улан-Батор – Мандалгоби. Общая протяженность этапа составляет 364 км, длина спецучастка - 337 км.

Гонщик рассказывает, как примерно на 36 км камень порвал колесо машины, его поменяли минут за шесть. Через 100 км было обнаружено, что порвался передний левый пыльник на приводе. Было принято решение отключить передний привод. А после порвались и оба задних пыльника.

«Ехали до финиша, пока могли, понимали, что задним приводам скоро хана… Километров через 40 просто встали: сломали все приводы… В итоге километров 80 доехали на переднем правом колесе», - добавил Шмотьев.

Спортсмен заявляет, что не намерен сдаваться раньше времени. Напомним, что на протяжении четырех предыдущих этапов он занимал второе место в категории Т3. Сейчас же - опустился на последнее место.

«Главное, добрались до финиша. Сегодня экватор гонки, что сказать? Крылышки мы не сложили, будем ехать дальше. Когда не ломаемся, едем хорошо», - говорит Шмотьев.

05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
10/07 11:30Футбол
«Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме«Советский спорт» собрал мнения болельщиков «Спартака» и «Локомотива» о вратаре Маринато Гилерме, который грозит железнодорожникам уходом в стан красно-белых, если клуб не улучшит предложение по новому контракту.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
11/07 15:30Футбол
Сотня Forbes: Месси – четвертый, на его зарплату можно купить «Спартак»Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. В десятке богачей оказались и спортсмены.
11/07 15:00Футбол
«Аякс» вышел из отпуска, Промес усердно тренируется с новой командойЭкс-спартаковец Квинси Промес готовится взять реванш за неудачный сезон в Испании, но теперь уже в футболке «Аякса», как и 11 лет назад.
09/07 07:30Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
11/07 14:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
Новости
18:57 Футбол СМИ: сын Хаджи отказал «Спартаку» ради «Генка»
18:57 Футбол Защитник дортмундской «Боруссии» Толян перебрался серию А
18:55 Футбол Более 97% испанских футболистов не знают список препаратов, запрещенных WADA
18:45 Футбол «Краснодар» объявил об уходе Шишкина
18:44 Футбол Таджикистан сыграет с Испанией и Аргентиной на юношеском ЧМ
18:38 Волейбол Красильников и Стояновский не смогли пробиться в 1/8 финала турнира в Гштаде
18:29 Футбол Участники Лиги чемпионов получат более двух миллиардов евро
18:27 Бокс Денис Лебедев: Я ждал интересного финансового предложения
18:27 Бокс Следующий бой Поветкина может состояться в августе в Англии
18:15 Авто/Мото Алексей Шмотьев: 80 километров до финиша ехали на переднем правом колесе
18:15 Теннис Уильямс победила Стрыцову и сыграет с Халеп в финале Уимблдона
18:10 Футбол «Евровидение-2020» может помешать «Витессу» Слуцкого
18:01 Российские яхтсмены удачно стартовали на чемпионате мира в Швеции в классе RC44
17:56 Футбол Месси получит тряпичный мяч за выступление в минувшем сезоне
17:36 Волейбол «Пляжники» Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура
17:36 Футбол Дмитрий Тарасов: Если отсутствует правда, в ход идут заказные лживые статейки
17:20 Хоккей Президент ЦСКА: Если взвесить все «за» и «против», получился сбалансированный календарь
17:16 Футбол Кононов – о назначении Джикии капитаном «Спартака»: Выбор был очевиден
17:06 Формула-1 «Ленинград» и «Мумий Тролль» выступят на Гран-при Формулы-1 в Сочи
17:05 ММА Дастин Порье: Нурмагомедов – подходящий соперник для того, чтобы стать великим
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика