Алексей Шмотьев: 80 километров до финиша ехали на переднем правом колесе

Во время прохождения пятого спецучастка ралли-марафона «Шелковый путь» на его автомобиле сломались передний и задний приводы, поэтому до финиша пришлось добираться «на одном колесе». В итоге спортсмен потерял около четырех часов.
Пятый этап ралли-марафона «Шелковый путь» включает в себя маршрут: Улан-Батор – Мандалгоби. Общая протяженность этапа составляет 364 км, длина спецучастка - 337 км.
Гонщик рассказывает, как примерно на 36 км камень порвал колесо машины, его поменяли минут за шесть. Через 100 км было обнаружено, что порвался передний левый пыльник на приводе. Было принято решение отключить передний привод. А после порвались и оба задних пыльника.
«Ехали до финиша, пока могли, понимали, что задним приводам скоро хана… Километров через 40 просто встали: сломали все приводы… В итоге километров 80 доехали на переднем правом колесе», - добавил Шмотьев.
Спортсмен заявляет, что не намерен сдаваться раньше времени. Напомним, что на протяжении четырех предыдущих этапов он занимал второе место в категории Т3. Сейчас же - опустился на последнее место.
«Главное, добрались до финиша. Сегодня экватор гонки, что сказать? Крылышки мы не сложили, будем ехать дальше. Когда не ломаемся, едем хорошо», - говорит Шмотьев.
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